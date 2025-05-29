الخليج اليوم .. السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مهرب مخدرات أردني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت السلطات السعودية اليوم الخميس حكم الإعدام تعزيرا بحق مواطن أردني أدين بتهريب المخدرات إلى المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن المحكوم عليه، تحسين عبدالرحمن محمد بنات، كان قد أقدم على تهريب كميات من أقراص الإمفيتامين المخدرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه بعد متابعة دقيقة.

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة وإحالته إلى القضاء، أصدرت المحكمة المختصة حكما يقضي بإدانته وتنفيذ عقوبة القتل تعزيرا، وهو الحكم الذي صار نهائيا بعد تأييده من قبل المحكمة العليا، وصدر الأمر الملكي بتنفيذه.

المصدر: واس