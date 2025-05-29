شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة بين مصر والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

اتصالًا بالزيارة التى يجريها د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة إلى المملكة المغربية الشقيقة، وفى إطار سلسلة اللقاءات التى عقدها مع كبار المسئولين ورجال الأعمال المغاربة، فقد تم الاتفاق على تدشين لجنة مصرية-مغربية مشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، تضم وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار المسئولين المعنيين من الجانبين.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وجلالة ملك المغرب، على أن تنعقد بشكل دورى وبالتناوب بين البلدين. ومن المنتظر أن تعقد دورتها الأولى قبل نهاية العام الجارى، حيث سيكون لها مردود إيجابى على تعزيز التبادل التجارى وضخ الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكة التجارية على المستوى الإقليمى، أخذًا فى الاعتبار وجود العديد من الأطر المؤسسية التى تجمع بين مصر والمغرب، وعلى رأسها اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة القارية الأفريقية.

ويعكس الاتفاق على تدشين اللجنة الجديدة الإرادة السياسية للدولتين الشقيقتين لتعزيز أوجه التعاون الثنائى، والسعى المشترك لتنفيذ توجيهات قيادتى البلدين بتكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الإقتصادى والتجارى والاستثمارى، وكذلك عبر تفعيل الأطر المؤسسية الإقليمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.