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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 54 ألفا و249 شهيدا

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 54 ألفا و249 شهيدا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54 ألفا و249 شهيدا و123 ألفا و492 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 .

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، أن حصيلة العمليات العسكرية منذ استئناف القتال في 18 مارس الماضي بلغت 3 آلاف و986 شهيدا و11 ألفا و451 مصابا، مشيرة إلى ارتقاء 67 شهيدا وإصابة 179 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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