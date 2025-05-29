شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 54 ألفا و249 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54 ألفا و249 شهيدا و123 ألفا و492 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 .

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، أن حصيلة العمليات العسكرية منذ استئناف القتال في 18 مارس الماضي بلغت 3 آلاف و986 شهيدا و11 ألفا و451 مصابا، مشيرة إلى ارتقاء 67 شهيدا وإصابة 179 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية.