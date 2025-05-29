شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجرى محاكاة لتفويج 215 ألف حاج إلى جسر الجمرات خلال 120 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مكة المكرمة (أ ش أ)

اختبرت وزارة الحج والعمرة السعودية خطة النقل والتفويج لرمى جمرة العقبة، عبر محاكاة عملية شاملة، استغرقت 120 دقيقة، وشملت تفويج 1144 فوجاً بإجمالى 215.072 حاجاً من بوابة المخيمات إلى منشأة الجمرات.

وركّزت المحاكاة على مراقبة وتتبُّع حركة الأفواج خلال مراحل الاستعداد والانطلاق والتأخر والوصول، باستخدام أدوات تقنية دقيقة، أبرزها: تطبيق التفويج، التوأم الرقمي، لوحات المعلومات التفاعلية، ومنصة النفور الرقمية.

وتأتي هذه التجربة في إطار جهود الوزارة للتأكّد من جاهزية الخُطط التشغيلية لموسم الحج 1446هـ، وضمان انسيابية حركة الحشود في المشاعر المقدّسة.