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الخليج اليوم .. سفارة السعودية في تركيا تتابع البحث عن الطفل السعودي المفقود

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الخليج اليوم .. سفارة السعودية في تركيا تتابع البحث عن الطفل السعودي المفقود

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكدت السفارة في تركيا أنها تتابع مجريات حادثة سقوط الطفل السعودي، فيصل رمزي، باهتمام بالغ، مصدرة بيانا بشأن ما يجري تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول الحادثة التي وقعت في نهر هالديزان بمنطقة أوزنغول شمال شرقي تركيا.

 

وأوضحت السفارة أنها منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث باشرت بالتنسيق المباشر مع أسرة الطفل، إلى جانب التواصل الفوري مع السلطات التركية المختصة التي استجابت فوراً من أجل تنفيذ عمليات بحث مكثفة في موقع الحادث والمناطق المحيطة به.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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