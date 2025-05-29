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الخليج اليوم .. وزير الخارجية الإيراني: السعودية تحتل موقعاً مهماً في سياسة الجوار الإيرانية

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الخليج اليوم .. وزير الخارجية الإيراني: السعودية تحتل موقعاً مهماً في سياسة الجوار الإيرانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسألة العلاقات مع المملكة العربية باتت محط اهتمام جدي نظراً للتطورات الأخيرة، مؤكداً أن طهران حريصة على استمرار العلاقات الثنائية وضمان عدم تأثر موسم الحج.

 

وأوضح الوزير: "موضوع العلاقات مع السعودية يحظى باهتمام جدي نتيجة لما طرأ من مستجدات. أنا على تواصل مع أصدقائنا في بعثة سماحة السيد (المرشد الأعلى) وكذلك مع هيئة الحج والزيارة، من أجل عدم حصول أي خلل في عملية إرسال الحجاج الإيرانيين أو الترتيبات المتعلقة بالحج".

 

 

وأضاف: "نحن جادون تماماً فيما يخص العلاقات بين إيران والسعودية. سياسة الجوار التي بدأناها منذ فترة تُعد سياسة بالغة الأهمية، والمملكة العربية السعودية تحتل موقعاً بالغ الأهمية في هذه السياسة".

 

واختتم بالقول: "سنواصل علاقاتنا الأخوية ولن نسمح بحدوث أي خلل فيها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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