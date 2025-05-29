شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 23 مواطنا وإصابة آخرين فى مجزرة جديدة بمخيم البريج ومدينة خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 23 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، فى مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم البريج وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن 19 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون بجروح في غارة للاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة شرق مخيم البريج.

وأضافت، أن مواطنا استُشهد إثر قصف الاحتلال منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان مواطن من منزل تعرض لقصف في عبسان الكبيرة شرق المدينة، كما استُشهد مواطن بنيران قوات الاحتلال قرب مركز للمساعدات في ما يسمى بـ"محور موراج" جنوب غرب مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل .. أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرقبة، وآخر لمواطن (55 عاما) بالمطاط في اليد، ومسنة (75 عاما) تم الاعتداء عليها بالضرب، ونُقلوا إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل المواطن أنور سميح النعسان وأجبرت أسرته على إخلائه، وجرفت الحديقة التابعة للمجلس القروي.

وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متكررة من المستعمرين، يتخللها إشعال النار في أراضٍ مزروعة بالقمح في "سهل الرفيد"، إلى جانب مهاجمة المزارعين والحصادين خلال عملهم في تلك الأراضي.