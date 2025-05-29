شكرا لقرائتكم خبر عن 17 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة إسرائيلية بمخيم البريج وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

سقط قبل قليل، 17 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة قامت بها جيش الاحتلال الإسرائيلية بمخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، فى وقت سابق بسقوط شهيد ومصابون في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.