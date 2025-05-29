شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة حققت 80% من أهدافها بنزع سلاح الفصائل والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قبل قليل، أن الحكومة اللبنانية نجحت في تحقيق نحو 80% من أهدافها في نزع سلاح الفصائل في المناطق الجنوبية من البلاد، وعلى رأسها حزب الله، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أكد رئيس الوزراء اللبناني، على ضرورة احتكار الدولة السلاح في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية.