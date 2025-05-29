شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 13 مواطنا وإصابة آخرين فى قصف الاحتلال لعدة مناطق فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لعدة مناطق فى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 10 مواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة

من ضمنهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة عزام وروضة للأطفال، مضيفة أن رجلا وزوجته الحامل استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ،كما استشهد طفل (13عاما) وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشارت "وفا"، إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح برصاص الاحتلال صباح اليوم، قرب مركز لتوزيع المساعدات في ما يسمى بـ "محور موراج" جنوب غرب خان يونس.

وأضافت أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين ثلاثة شهداء، أحدهم في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، والآخر عثر عليه بعد إصابة تعرض لها أول أمس برصاص جيش الاحتلال أثناء محاولته الوصول إلى مركز للمساعدات غرب مدينة رفح، والشهيد الثالث قرب ميدان العلم غرب رفح.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر عام 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54 ألفا و84 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 123 ألفا و308 مصابين ، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.