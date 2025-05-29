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صحة غزة: 9 شهداء وأكثر من 60 مصابا بنيران الاحتلال قرب مراكز مساعدات برفح

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صحة غزة: 9 شهداء وأكثر من 60 مصابا بنيران الاحتلال قرب مراكز مساعدات برفح

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الخميس، 29 مايو 2025 09:15 ص

أعلنت قبل قليل، وزارة الصحة بقطاع غزة، عن سقوط 9 شهداء وأكثر من 60 مصابا، وذلك خلال الـ 48 ساعة الماضية بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز مساعدات الشركة الأمريكية برفح الفلسطينية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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