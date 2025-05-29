شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 9 شهداء وأكثر من 60 مصابا بنيران الاحتلال قرب مراكز مساعدات برفح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالخميس، 29 مايو 2025 09:15 ص
أعلنت قبل قليل، وزارة الصحة بقطاع غزة، عن سقوط 9 شهداء وأكثر من 60 مصابا، وذلك خلال الـ 48 ساعة الماضية بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز مساعدات الشركة الأمريكية برفح الفلسطينية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
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