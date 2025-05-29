شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتى يؤكد مجددا دعم بلاده الثابت لجهود استقرار الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد وزير النفط الكويتي طارق الرومى، التأكيد على دعم بلاده الثابت لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية والتزامها بدعم سياسة التعاون بهدف استدامة التوازن في الأسواق وتأمين إمدادات الطاقة.

وذكر بيان لوزارة النفط الكويتية أن ذلك جاء في تصريح لـ"الرومي" عقب ترؤسه وفد بلاده في ثلاثة اجتماعات وزارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وهي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في أوبك بلس لمراقبة الإنتاج (60JMMC – ) والاجتماع الوزاري لأوبك بلس (ONOMM –39 ) والمؤتمر الوزاري للأوبك (OPEC –191 ).

وقال الرومي إن الاجتماعات عقدت في وقت دقيق تشهده الأسواق العالمية وسط تزايد التحديات؛ مما يستدعي تعزيز التنسيق المشترك بين الدول في إطار إعلان التعاون المشترك لمجموعة "أوبك بلس" واتخاذ قرارات مدروسة تدعم استقرار أسواق النفط العالمية.

وأشار إلى تكليف أمانة منظمة "أوبك" تطوير آلية لتقييم القدرة الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء المشاركة في "أوبك بلس" لاستخدامها أساسا مرجعيا في تحديد مستويات الحصص للإنتاج في عام 2027.

وضم وفد الكويت في الاجتماعات محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدى منظمة "أوبك"، عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.