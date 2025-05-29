شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا: بوادر لتدفق الاستثمارات الضخمة بعد رفع العقوبات الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بوادر الاستثمارات الضخمة التي ستنعكس إيجابا على حياة المواطن السوري بدأت بعد رفع العقوبات عن سوريا.

وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "خطوات جديدة نحو انتعاش الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية، وبداية مرحلة من النمو والتطور الذي طال انتظاره".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أصدر قرارا بتعليق حزمة من العقوبات المفروضة على دمشق منذ عام 2019، لمدة 180 يوما، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها مدروسة ومشروطة بمكافحة الإرهاب.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما بتخفيف فوري للعقوبات يشمل الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الرسمية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قد أشاد بما وصفه بـ"الخطوات الجادة" التي اتخذتها القيادة السورية الجديدة في مواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مشيراً إلى تطور في التنسيق الأمني على الأرض.