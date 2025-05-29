استنفار الجيش اللبنانى إثر توغل قوات الاحتلال فى جنوب البلاد

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلامية في لبنان بأن قوة إسرائيلية توغلت ليل الأربعاء، في أطراف بلدة بليدا جنوبي البلاد، متقدمة نحو 200 متر، فيما استنفر الجيش اللبناني بوجهها.

وتوغلت قوة إسرائيلية إلى منطقة بئر شعيب في أطراف بلدة بليدا معززة بدورية مشاة وجرافة، وتقدمت نحو 200 متر قبالة مركز الجيش اللبناني في محيط بئر شعيب في البلدة، جنوبي لبنان.

وتوجهت قوة من الجيش اللبنانى إلى مكان التوغل الإسرائيلي، واستقدمت تعزيزات إلى موقعها القريب من منطقة الخرق الإسرائيلي.وأفادت وسائل إعلامية أن قوة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" وصلت الى المنطقة حيث ينفذ الجيش اللبناني حالة استنفار بوجه القوات الإسرائيلية التي توغلت.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن الثلاثاء، تفكيك جهاز تجسس وإزالة ساترَين ترابيّين للجيش الإسرائيلي في خراج بلدتي بليدا وميس الجبل - مرجعيون، جنوبي البلاد.وتستمر إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024، حيث خرق الجيش الإسرائيلي هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، فيما يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق.