شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تكشف تفاصيل إعدام الاحتلال لأحد موظفيها في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تفاصيل قتل الاحتلال الإسرائيلي أحد موظفيها، واصفة ذلك بـ"الإعدام الميداني"، وأن طواقمها "ليسوا هدفا".



وذكرت الأونروا - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم/ الأربعاء/ - أن موظفها كمال الذي خدم في الوكالة لأكثر من 20 عامًا، غادر منزله في رفح في 23 مارس الماضي، مرتديًا سترة الأمم المتحدة، وقاد سيارة تحمل علامات الأمم المتحدة بوضوح، ولكن سرعان ما فقدت الوكالة الاتصال به.



وأضافت الوكالة، أن مكان كمال بقي مجهولاً لأيام، إلى أن تم العثور على جثمانه في مقبرة جماعية، "إلى جانب رفات مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، قتلوا على يد القوات الإسرائيلية".



وأكدت الأونروا أنها لم تتلقَّ أي رد مباشر بشأن استشهاد كمال، على الرغم من الطلبات العديدة التي قدمتها إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.