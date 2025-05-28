شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدار البيضاء تسجل أداء سلبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة تداول اليوم /الأربعاء/، بتراجع طفيف شمل معظم مؤشرات السوق الرئيسية، وسط أداء متفاوت بين الشركات الكبرى والصغرى.



وسجّل المؤشر العام (مازي) انخفاضًا بنسبة 0,30% ليستقر عند مستوى 17.996,58 نقطة، متأثرًا بأداء عدد من الأسهم القيادية.

كما تراجع مؤشر (MASI.20) - الذي يعكس أداء أبرز 20 شركة مدرجة - بنسبة 0,23% ليغلق عند 1.467,32 نقطة.



من جهته، فقد مؤشر (MASI.ESG)، المخصص للشركات ذات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمي الأفضل، 0,18% ليستقر عند 1.225,25 نقطة.

ورغم هذا التراجع العام، سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (MASI Mid and Small Cap) أداء إيجابيًا، حيث ارتفع بنسبة 0,49% ليبلغ 1.760,85 نقطة، ما يعكس اهتمامًا نسبيًا من المستثمرين بهذه الفئة من الشركات.



أما على صعيد المؤشرات ذات الطابع الدولي؛ فقد أنهى مؤشر (FTSE CSE Morocco 15) الجلسة على تراجع بنسبة 0,43% ليستقر عند 17.203,66 نقطة، كما خسر مؤشر (FTSE Morocco All-Liquid) نسبة 0,37% ليغلق عند 15.336,84 نقطة.