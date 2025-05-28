شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيين مساء اليوم /الأربعاء/، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وخان يونس وبني سهيلا جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 5 فلسطينيين وفتى في مدينة غزة، بينهم صحفي، فيما استشهد طفل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وأكد أن فلسطينيين اثنين استشهدا إثر قصف قوات الاحتلال على بني سهيلا قرب خان يونس، فيما استشهد آخر جراء غارات جوية على أحياء في مدينة خان يونس.

ومن جانبها رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الرئيس التشيلي جابرييل بوريك، سحب الملحقين العسكريين من سفارة بلاده لدى تل أبيب، احتجاجاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات.

ووصفت الرئاسة الفلسطينية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/الأربعاء/ - قرار رئيس تشيلي بالخطوة الهامة والشجاعة، التي تعبر عن الرفض الدولي لما تقوم به سلطات الاحتلال، من إجرام وقتل وتدمير وتجويع بحق الشعب الفلسطيني.



واعتبرت الرئاسة، القرار التشيلي بمثابة خطوة إضافية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والتي يجب أن يتبعها مواقف دولية جادة وفورية لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها الدموية في قطاع غزة، واعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وامتثالها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يحرم بشكل قاطع وصريح ما تقوم به من إبادة وقتل لأبناء الشعب الفلسطيني.