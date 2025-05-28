شكرا لقرائتكم خبر عن السماح فورا بدخول المساعدات لغزة.. المملكة المتحدة تنتقد إسرائيل بمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب مندوبة المملكة المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير جيمس كاريوكي ضرورة أن تسمح إسرائيل فورا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتمكين الأمم المتحدة من العمل هناك.



جاء ذلك في بيان كاريوكي اليوم الأربعاء خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط والعدوان على غزة، ونشرته الحكومة البريطانية.

وقال كاريوكي إن وقف إطلاق النار الفوري، وليس المزيد من سفك الدماء، هو السبيل لضمان إطلاق سراح الرهائن ووقف دوامة العنف التي لا تنتهي.

وأشار إلى أن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُطاق، إذ يواجه المدنيون المجاعة والتشرد والصدمات النفسية.

وأضاف أن الأمم المتحدة حذرت من مخاطر خطة الحكومة الإسرائيلية لإيصال المساعدات. وفي المقابل، لدى الأمم المتحدة خطة واضحة لإيصال مساعدات منقذة للحياة على نطاق واسع. وتتضمن هذه الخطة تدابير صارمة لمنع تحويل مسار المساعدات، ويقف العاملون الإنسانيون الشجعان على أهبة الاستعداد للقيام بعملهم وتنتظر 9 آلاف شاحنة على الحدود.



وأضاف كاريوكي "رسالتنا إلى رئيس الوزراء (نتنياهو) واضحة: دعوا المساعدات تدخل، ومكنوا الأمم المتحدة من العمل الآن".

كما أكد كاريوكي رفض بريطانيا لنية الحكومة الإسرائيلية "غير المقبولة" للسيطرة على قطاع غزة.. وقال إن التهجير القسري الدائم يُعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

كما شدد على أن المملكة المتحدة لن تتخلى عن حل الدولتين، وستواصل العمل عن كثب مع جميع شركائها من أجل عقد مؤتمر ناجح الشهر المقبل، يُسهم في تحقيق هذا الهدف.