شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الأربعاء/، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية في مدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 مواطنين استشهدوا إثر قصف مسيرة إسرائيلية في شارع 5 بمنطقة المواصي، بالإضافة إلى شهيدين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الخضري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر عام 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54 ألفا و84 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 123 ألفا و308 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.