شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول للمساعدات جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون، اليوم /الأربعاء/ برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز توزيع المساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جيش الاحتلال فتح نيران أسلحته الرشاشة والقذائف صوب المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى أحد المراكز لتوزيع المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 6 منهم وهم: كفاح عودة السواركة، ومحمد عماد عبد الهادي، وخليل أشرف موسى، وأشرف أنور خليل موسى، وخليل أنور خليل أبو موسى، وزهير زويد محمد الشاعر.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بلغت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائليل على قطاع غزة 54 ألفا و84 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و123 ألفا و308 مصابين.