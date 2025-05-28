شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يثمن مواقف بيلاروسا الداعمة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن البرلمان العربي، مواقف جمهورية بيلاروس الداعمة للقضية الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على مدار أكثر من عام ونصف، معربًا عن تقديره لمواقفها الثابتة بشأن المطالبة بإقرار السلام في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



جاء ذلك خلال استقبال طارق نصير نائب رئيس البرلمان العربي، اليوم /الأربعاء/،إيجور سيرجينكو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس، وذلك نيابة عن رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي.

وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي، بالتقدم الكبير في العلاقات بين الدول العربية وجمهورية بيلاروس، مؤكدًا أنه في ظل تقدم العلاقات بين الدول العربية وبيلاروسيا على المستوى الحكومي، إلا أن العلاقات على المستوى البرلماني ليست على المستوى المأمول، مضيفًا "إننا نسعى في البرلمان العربي للبناء على لقاء اليوم لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين".



وأكد "نصير" حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق مع برلمان بيلاروس على المستوى البرلماني والتشريعي والاستفادة من خبرات بيلاروسيا في هذا المجال، مؤكدًا أن البرلمان العربي يمثل صوت الشعب العربي.

ومن جانبه، أعرب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس ،خلال اللقاء، عن تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين البرلمان العربي وبيلاروسيا.



وأشار إلى أن بلاده تهتم بتعميق التعاون مع الدول العربية خاصة في المجال البرلماني، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي في كافة المجالات .

وأكد دعمه للقضية الفلسطينية، معربًا عن أمله لعودة الاستقرار للمنطقة في أسرع وقت ممكن .