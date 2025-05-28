شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج أساس المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج أساسٌ للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، داعيةً إلى التقيد بها وعدم مخالفتها، وستطبق العقوبات المقررة نظامًا بحق المخالفين.

وأهابت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج؛ لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وفي السياق، استكملت أمانة العاصمة المقدسة كافة استعداداتها الميدانية والفنية لضمان جاهزية شبكة الطرق والجسور والأنفاق خلال موسم حج 1446هـ؛ بهدف تسهيل حركة ضيوف الرحمن، وضمان انسيابية التنقل بين المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وشملت الأعمال تنفيذ برامج تشغيل وصيانة شاملة لكافة الطرق والمرافق التابعة، إضافة إلى فتح طرق جديدة والاستفادة من الأجزاء المنجزة في عددٍ من المشاريع لدعم الحركة المرورية، وتحقيق الانسيابية.

ونفذت الأمانة برنامجًا متكاملًا لصيانة وتأهيل الطرق والمحاور الرئيسة المؤدية إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، متضمنًا أعمال السفلتة، وصيانة الأرصفة، والأنفاق، والجسور، واللوحات الإرشادية، إلى جانب إعادة طلاء العلامات المرورية، كما خصصت فرقًا ميدانية لصيانة البلاط، ومعالجة الحفر والتشققات، وإصلاح الهبوطات؛ لضمان سلامة الطرق بشكل يومي ومستمر طوال أيام الموسم.

وتضم مكة المكرمة شبكة طرق ضخمة تشمل أكثر من 473 شارعًا رئيسًا، و25 ألف شارع فرعي، و92 جسرًا، و62 نفقًا بتصاميم وأطوال مختلفة، تخضع جميعها لصيانة دورية دقيقة تحت إشراف فرق فنية وهندسية متخصصة، وبما يحقق أعلى معايير السلامة، والجودة لخدمة ضيوف الرحمن.