شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع: سوريا تستحق مستقبلًا مشرقًا وإعادة الإعمار بدأت للتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن إعادة إعمار سوريا التي دمرتها سنوات الحرب الطويلة "قد بدأت لتوها"، داعيا مواطنيه إلى الوحدة.

جاء كلام الشرع خلال فعالية أقيمت يوم الثلاثاء تحت عنوان "حلب مفتاح النصر".

وحلب، العاصمة الاقتصادية للبلاد، كانت أول مدينة كبيرة تسقط في قبضة الفصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

صنع مستقبل مشرق

وقال الشرع في كلمته "أيها الشعب السوري العظيم، إن معركة البناء لتوها قد بدأت، فلنتكاتف جميعًا، ونستعن بالله على صنع مستقبل مشرق لبلد عريق وشعب يستحق".



وترث الحكومة السورية الجديدة بلدًا مزقته حرب أهلية استمرت 14 عامًا، وخلفت أكثر من 500 ألف قتيل.

ورُفعت عن سوريا أخيرًا العقوبات الغربية، في خطوة أساسية لأي إعادة إعمار للبلاد.

بناء سوريا من جديد

وأضاف الشرع في كلمته: "دعونا نستثمر الفرصة السانحة ونأخذ واجبنا بحقه".

وتابع: "ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل، لا نريح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد، ونباهي بها العالم أجمع".