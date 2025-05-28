اخبار الخليج

العيسى: اقتحام الأقصى جريمة تمس حرمة المقدسات الإسلامية

0 نشر
واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

العيسى: اقتحام الأقصى جريمة تمس حرمة المقدسات الإسلامية

شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: اقتحام الأقصى جريمة تمس حرمة المقدسات الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى في حمايةٍ من قوات الاحتلال.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة المنكرة، التي تمسُ حرمة المقدسات الإسلامية، محذِرا مِن مخاطر تداعيات تمادي قوات حكومة الاحتلال في انتهاكاتها الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، واستفزاز مشاعر المسلمين في العالم.

المملكة تدين الاقتحام

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية بأشد العبارات اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحمايةٍ من قوات الاحتلال.

وجددت استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة للقانون الدولي واستمرار الاعتداءات الغاشمة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى.

وأكدت المملكة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا