شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: اقتحام الأقصى جريمة تمس حرمة المقدسات الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى في حمايةٍ من قوات الاحتلال.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة المنكرة، التي تمسُ حرمة المقدسات الإسلامية، محذِرا مِن مخاطر تداعيات تمادي قوات حكومة الاحتلال في انتهاكاتها الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، واستفزاز مشاعر المسلمين في العالم.

المملكة تدين الاقتحام

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحمايةٍ من قوات الاحتلال.

وجددت استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة للقانون الدولي واستمرار الاعتداءات الغاشمة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى.



وأكدت المملكة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.