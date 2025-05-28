شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أضرار جرائم الاحتلال مروعة على المدنيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن استمرار الأعمال العدائية والقصف الجوي والمدفعي يخلف أضرارًا مروعة على المدنيين في غزة، داعيًا إلى ضرورة احترام القانون الدولي وفتح جميع المعابر ووصول المساعدات الإنسانية.

وأكد المكتب أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات على نطاق واسع، مشيرا إلى مقتل العشرات وإصابة أكثر من 150 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية في غزة.

نفاد المعدات الطبية

من ناحية أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية نفاد غالبية مخزونات المعدات الطبية في قطاع غزة، إلى جانب 42% من الأدوية الأساسية، بما في ذلك مسكنات الألم.

وأفادت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط حنان بلخي، في تصريحات صحفية في جنيف، بأن المخزون بلغ مستوى الصفر بالنسبة لنحو 64% من المعدات الطبية، و43% من الأدوية الأساسية، و42% من اللقاحات.