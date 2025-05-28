شكرا لقرائتكم خبر عن "وصلوا المملكة".. موريتانيا تنفي سقوط طائرة حجاج في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الولي طه مدير الحج بوزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا أن جميع الحجاج الموريتانيين وصلوا بسلام إلى الأراضي المقدسة، نافيًا وجود أي حادث يتعلق برحلات الحج، وذلك في منشور عبر حسابه بـ"فيسبوك".

بدورها شددت الشركة الموريتانية للطيران في بيان، على أن جميع الحجاج الموريتانيين وصلوا بسلام وأمان إلى أراضي المملكة.



وقالت الشركة إنها نظمت 3 رحلات جوية في مرحلة الذهاب، وذلك أيام 23 و24 و25 مايو الجاري، في إطار خطة نقل الحجاج، وفقًا للجدول المعتمد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حقيقة سقوط طائرة موريتانية

ودعت الشركة الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي تمس أمن وسلامة المسافرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر سقوط طائرة موريتانية قبالة البحر الأحمر كانت تنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة وعلى متنها 220 حاجًا، قبل أن تنفي السلطات الموريتانية.