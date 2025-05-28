شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب بتحرك دولي: الاحتلال يتعمد تأجيج الأوضاع في الضفة والان نبدء بالتفاصيل

منظمة الصحة العالمية

الدمام - شريف احمد - طالبت دولة فلسطين بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم, التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام الدولية.وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تواصل حراكها مع الدول ومكونات المجتمع الدولي في ضوء تلك الجرائم المتصاعدة، التي تستهدف الفلسطينيين العُزّل وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كشكل متقدّم من أشكال الضم المُعلن وغير المُعلن للضفة المحتلة.وأوضحت أن الاحتلال يتعمد تأجيج الأوضاع في الضفة لإعطاء الانطباع بأنها مشتعلة، بهدف تبرير عدوانه المتصاعد على الشعب الفلسطيني، ومصادراته بالجملة لمساحات واسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتسريع وتيرة الضم التدريجي لها.من ناحية أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية نفاد غالبية مخزونات المعدات الطبية في قطاع غزة، إلى جانب 42% من الأدوية الأساسية، بما في ذلك مسكنات الألم.وأفادت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط حنان بلخي، في تصريحات صحفية في جنيف، بأن المخزون بلغ مستوى الصفر بالنسبة لنحو 64% من المعدات الطبية، و43% من الأدوية الأساسية، و42% من اللقاحات.