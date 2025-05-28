شكرا لقرائتكم خبر عن دعونا نستمع لصرخات الأمهات.. بابا الفاتيكان يطلق نداء لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان إلى ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة والاحترام الكامل للقانون الإنسانى الدولى وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال بابا الفاتيكان - خلال العظة الأسبوعية بساحة القديس بطرس اليوم الأربعاء، "من قطاع غزة، ترتفع صرخات الأمهات والأباء إلى السماء الذين يحملون جثث أطفالهم الهامدة، والذين يضطرون باستمرار إلى التنقل بحثا عن القليل من الطعام والمأوى الآمن من القصف بشكل مكثف".

وأطلق البابا نداء بوقف إطلاق النار في غزة ، قائلا "أوجه ندائي إلى المسئولين، أوقفوا القتال".. داعيا إلى الصلاة من أجل السلام.