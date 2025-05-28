شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: خروج 213 شخصا من مراكز العزل بعد التعافى من الكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شبكة أطباء السودان، بدء انخفاض في أعداد حالات الإصابة بوباء الكوليرا، مقارنة بالأسبوع الماضية، مشيرة لتسجيل مراكز العزل 60 حالة إصابة أمس الثلاثاء، وارتفاع معدلات التعافي من الإصابة لأكثر من 213 حالة خلال يومي الاثنين والثلاثاء بمراكز العزل بولاية الخرطوم.

وقال بيان صادر عن الشبكة :"وبدأت صحة الخرطوم بالاستجابة وذلك بفتح مراكز جديدة لتخفيض الضغط على مستشفى النو وتحويل الحالات المصابة خارج المستشفى إلى مركز عزل مستشفى أمبدة والتركي وبشائر وتوفير المعينات الطبية والسعة السريرية لاستيعاب كافة الحالات المصابة وتنفيذ عمليات الرش وإغلاق الأسواق وبدء التطعيم الفموي للقاح الكوليرا كإجراءات احترازية لمواطني الخرطوم".

وطالبت الشبكة السلطات المحلية مزيدا من التدابير لوقف حالات الإصابة وتنظيف الأسواق ووقف نقل المياه بالطرق البدائية وتشغيل كافة الآبار العاملة بالولاية لوقف تفشي الوباء.

