شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقاء رئيس مجلس الدوما.. رشاد العليمى يشيد بمواقف روسيا فى دعم اليمن والان مع تفاصيل الخبر

التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى فى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.

وبحث اللقاء في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين ومستجدات الوضع اليمنى، والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى بالعلاقات التاريخية اليمنية- الروسية التي تعود جذورها الى قرابة مائة عام، مؤكدا الحرص المشترك على الدفع بها نحو آفاق اوسع من التعاون والتنسيق المثمر فى مختلف المجالات، وفي المقدمة الجانب التشريعي.

واثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى في هذا السياق على مواقف روسيا إلى جانب الشعب اليمنى، وقيادته السياسية فى مختلف المحافل الدولية، معبرا عن تطلعه لمواصلة دور موسكو الفاعل فى دعم الدولة اليمنية، ومؤسساتها الشرعية.

وتحدث الرئيس حول مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك مسار جهود السلام المتوقفة جراء تعنت الجماعات الحوثية الارهابية، وموقف الحكومة الشرعية المنفتح على كافة المبادرات الرامية لانهاء الحرب وفقا للمرجعيات المتفق عليها وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

من جانبه رحب رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين برئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى والوفد المرافق له، مؤكدا استمرار دعم روسيا لليمن وشعبه وتطلعاته في استعادة الأمن والاستقرار والسلام.

وأشار فولودين الى محطات مهمة من العلاقات بين البلدين، معربا عن ثقته بأن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الى روسيا، ستمثل دفعة مهمة لتعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات.

كما أكد فولودين اهمية التنسيق الوثيق بين مجلس الدوما، و مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، وتبادل الخبرات والزيارات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومستشارو رئيس مجلس القيادة الرئاسي للدفاع والامن الفريق محمود الصبيحي، والتنمية والاعمار المهندس عمر العمودي، والشؤون الثقافية مروان دماج، وسفير اليمن لدى روسيا الاتحادية احمد سالم الوحيشي.