شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل قائد فى حزب الله بغارة جوية على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباءالأربعاء، 28 مايو 2025 02:08 م
أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، أن "سلاح الجو هاجم جنوب لبنان وقضى على قائد فى "حزب الله" اللبنانى.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع قضى على قائد مجمع ياطر في حزب الله"، مضيفًا أن "القتيل دفع خلال الحرب بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش وإسرائيل، وقام مؤخرا بمحاولات لإعمار المجمع مما شكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، على حد قوله.
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