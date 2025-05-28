الخليج اليوم .. إسرائيل تدمر آخر طائرة في مطار صنعاء الدولي (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تداولت صفحات إعلامية يمنية مقطعا مصورا يظهر اللحظات الأولى بعد قصف آخر طائرة في مطار صنعاء الدولي من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، حيث ظهرت سحابة نارية تلتهم الجسم المعدني للطائرة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق من اليوم، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو ضربت أهدافا في مطار صنعاء الدولي الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وأضاف كاتس في بيان له أن الغارات "دمرت آخر طائرة متبقية يستخدمها الحوثيون، وكانت الطائرات السابقة قد دمرت في غارة على المطار في 6 مايو".

من جهتها أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية بأن "العدو الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مطار صنعاء، إحداها استهدفت طائرة لشركة الخطوط الجوية اليمنية".