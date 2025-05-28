شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء السورية: حملة أمنية بمدينة جاسم بريف درعا لجمع السلاح العشوائى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، قبل قليل، بوجود حملة أمنية بمدينة جاسم بريف درعا لجمع السلاح العشوائي وملاحقة المطلوبين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، قد قال أنه يتم العمل على ترميم الفجوة بين الجيش والشعب السوري.. وقال "سنبني جيشاً له عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب السوري ونريد جيشاً تطوعياً محترفاً حتى يأتي إليه جنود مخلصون".

وأضاف اللواء أبو قصرة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية يوم أمس الاثنين، "التقينا حوالي 130 فصيلاً لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش وحققنا نجاحاً كبيراً في عملية دمجها ضمن الوزارة، ولن نسمح لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع".