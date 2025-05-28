شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا يعزز هدفنا بهزيمة داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تامي بروس، رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن تعليق العقوبات على سوريا يمثل خطوة استراتيجية تتمثل في الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش".

وقالت أن هزيمة داعش في سوريا "هدف أساسي للولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن هذا القرار يمنح السوريين فرصة لبناء مستقبل أفضل.

وأضافت بروس، خلال مؤتمر صحفي دوري عقد مساء الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي تعمل على حشد دعم دولي لاستعادة الاقتصاد السوري، وقالت: "نحن نعمل مع شركاء إقليميين وعالميين لجذب الاستثمارات إلى سوريا".

وتأتي تصريحات بروس عقب قرار وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو بتعليق حزمة من العقوبات المفروضة على دمشق منذ عام 2019، وذلك لمدة 180 يوما، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها مدروسة ومشروطة بمكافحة الإرهاب.

في هذا السياق، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما بتخفيف فوري للعقوبات يشمل الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الرسمية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قد أشاد بما وصفه بـ"الخطوات الجادة" التي اتخذتها القيادة السورية الجديدة في مواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مشيراً إلى تطور في التنسيق الأمني على الأرض.

وتأتي هذه التحركات وسط تطورات ميدانية في سوريا، حيث نفذت أجهزة الأمن السورية الجديدة عملية أمنية في محافظة دمشق، أدت إلى اعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش وضبط أسلحة ومتفجرات.

ودعت روسيا، عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، القيادة السورية إلى "التحرك بفعالية" ضد التهديد العابر للحدود للإرهابيين الأجانب، مؤكدة أن موسكو تواصل العمل مع دمشق ودول أخرى في المنطقة لمكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى البلاد.