شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى ينفذ مناورات ضخمة بالذخيرة الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية "صمود 2025" وذلك بعد أسبوع على تنفيذ تمرين "الحصن المنيع 2025".

وجاء بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية: "خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية 'صمود 2025' قامت بتنفيذه وحدات اللواء 36 للمشاة الآلية مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، والذي يأتي تنفيذه تتويجا لسنة التحضير القتالي 2024 - 2025".

وأشار البيان إلى أن هذا التمرين يهدف إلى "الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة".