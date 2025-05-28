شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة تعليقا على عزم البرلمان اختيار حكومة جديدة: لا شرعية لمراحل انتقالية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، على رفضه التام لأي محاولات لخلق مراحل انتقالية جديدة، معتبرا أنها "لا شرعية لها ولا تمثل إرادة الليبيين".

ودعا إلى اعتماد الاستفتاء الشعبي كأداة حاسمة لتجاوز حالة التعطيل التي تمارسها رئاسة مجلس النواب بحق المسار الانتخابي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدبيبة بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء، مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة وعدد من أعضاء المجلس، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات الأمنية، وخطوات توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.

وأكد رئيس الحكومة أن رؤية حكومته تنطلق من ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية بشكل نهائي، والذهاب مباشرة إلى تنظيم انتخابات حرة وشاملة تضع حدا لحالة الانقسام، مشيرا إلى أن استمرار التعطيل البرلماني لهذه الاستحقاقات يمثل عائقا أمام تطلعات الليبيين في بناء دولة مستقرة.

وفي الجانب الأمني، جدد الدبيبة التزام الحكومة بإنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، مشيرا إلى أن دعم مؤسسات الجيش والشرطة الرسمية يمثل أولوية لضمان الاستقرار.

ودعا إلى توحيد الجهود بين المؤسسات السياسية والأمنية بما يضمن فرض سلطة القانون وبناء مؤسسات قوية تحت مظلة الدولة.وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والحكومة في دعم المسار الإصلاحي، وتجاوز العراقيل المفتعلة التي تهدد مستقبل المسار السياسي الليبي.