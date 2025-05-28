شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 18 وثيقة تعاون بين عمان وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن رئيس البلاد مسعود بزشكيان وقع على 18 اتفاقية تعاون مع سلطنة عمان خلال زيارته إلى مسقط.

وافادت "تسنيم" أن التوقيع على هذه الوثائق يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الثنائي، وتوسيع العلاقات في المجالات القانونية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والصحية والدفاعية والإعلامية والتكنولوجية والطاقة والتعدين.

كما تم على هامش المراسم كشف النقاب عن طابع بريدي تذكاري مشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان كرمز للعلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين.