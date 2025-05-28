شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المجتمعين المحلي والدولي إلى دعم الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة موحدة، محذرا من التأخير في ذلك.

وخلال كلمته في ختام جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الثلاثاء بمقر المجلس في مدينة بنغازى، والمخصصة للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، حذر صالح من أن التأخير في إنجاز هذا الاستحقاق "سيؤدي إلى الفوضى ويهدد وحدة البلاد".

وأكد صالح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة تتطلب وجود حكومة واحدة تشرف على تنظيمها، مشيرا إلى أن البرلمان أنجز القوانين الانتخابية اللازمة، وفتح باب الترشح بالتوافق مع مجلس الدولة دون استبعاد أي مترشح.

ولفت إلى أن جميع المترشحين حصلوا على تزكيات من أكثر من 100 عضو من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، داعيا إلى تقديم قوائم تزكيات موثقة لضمان الشفافية ومراجعة الملفات بصورة نهائية.

كما شدد على أن تشكيل الحكومة بات أمرا ملحا، وأن أي تعطيل سيفضي إلى نتائج وخيمة، في مقدمتها تهديد وحدة ليبيا واستقرارها. وقد علق مجلس النواب جلسته إلى اليوم الأربعاء، لاستكمال الاستماع إلى بقية المرشحين وعددهم 14 مرشحا.