شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودي يؤكد استمرار جهود دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء السعودي استمرار جهود المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، ووقف انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسرى - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، الثلاثاء في جدة، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تابع مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وتطرّق المجلس إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في القمتين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ومع الصين، من التأكيد على دعم المبادرات الدولية المحققة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للشعوب والعالم أجمع.

ونوه المجلس بتدشين "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" برنامجه الإقليمي لدول الساحل في مالي، بهدف دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله من خلال العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات.

وفي سياق آخر، اعتبر المجلس أن الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت خطوةً إيجابية لما يمثّله من تعزيز للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومواصلة لجهود الاستكشاف والتطوير المشترك.