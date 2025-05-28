شكرا لقرائتكم خبر عن بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، الثلاثاء، زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان، واتهمه بالخيانة، بعد أن قال إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال.



ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن بن جفير قوله في مؤتمر في سديروت: "رأيت صورا للناس هنا وهم يهتفون بأن يائير جولان خائن، أريد أن أقول شيئا هم محقون يائير جولان خائن".

وأضاف: "أريد أن أقول أنني غاضب من شيء واحد.. المستشارة القضائية تمنع الشرطة من القبض عليه، لماذا؟ هو ليس عضوا في الكنيست.. وهم يحققون مع أعضاء الكنيست.. لا أفهم لماذا لم يتم القبض عليه بأمر من المستشارة القضائية".



كان محتجون على تصريح يائير جولان، قد واجهوه صباح اليوم في المؤتمر ذاته، واتهموه بالخيانة، فما كان منه إلا أرد رد عليهم بقوله: "في عام 1995، محرضون أمثالكم قادوا إلى اغتيال إسحاق رابين .. انتم لم تتعلموا شيئا ولن تتعلموا ".