شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات تحولت إلى فخ يعرض حياة المدنيين للخطر والان مع تفاصيل الخبر

قالت حركة حماس، إن الآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات تحولت إلى فخ يعرض حياة المدنيين للخطر ويستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضحت أن مشاهد اندفاع الآلاف من أبناء شعبنا داخل مركز توزيع المساعدات وفقا للآلية الإسرائيلية وما رافقها من إطلاق الرصاص تؤكد فشل هذه الآلية، مشيرة إلى أن هذه الخطة صممت خصيصا لتهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها ولتكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية.

وذكرت أن ما يسمى بمواقع التوزيع الآمن ليست سوى نموذج قسري لممرات إنسانية يجري من خلالها إهانة المتضررين عمدا وتحويل المعونة إلى أداة ابتزاز، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التحرك لوقف هذا المخطط الخطير والضغط لإلزام الاحـ ـتلال بفتح المعابر.