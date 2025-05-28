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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسماعيل رفعتالثلاثاء، 27 مايو 2025 10:51 م
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بهذه الجريمة المنكرة، التي تمس حرمة المقدسات الإسلامية، محذرا من مخاطر تداعيات تمادي قوات حكومة الاحتلال في انتهاكاتها الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
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