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رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى

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  • رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى 1/2
  • رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسماعيل رفعت

الثلاثاء، 27 مايو 2025 10:51 م

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال.


 
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بهذه الجريمة المنكرة، التي تمس حرمة المقدسات الإسلامية، محذرا من مخاطر تداعيات تمادي قوات حكومة الاحتلال في انتهاكاتها الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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