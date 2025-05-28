شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال.



