شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن الانتهاء من إنشاء مراكز توزيع المساعدات في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، أنه في إطار المبادرة الأمريكية لتوزيع المساعدات بغزة، تم الانتهاء من إنشاء مراكز توزيع المساعدات الإنسانية التي تديرها منظمات إغاثية دولية تحت إشراف الشركة الأمريكية للأمن المدني.



وذكر المتحدث باسم الجيش - في بيان بثته صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية - : "في إطار عملية فتح مراكز التوزيع التدريجي، بدأ اثنان من أصل أربعة مراكز في توزيع حزم الغذاء إلى آلاف العائلات في غزة، ويتواجد المركزان في منطقة تل السلطان على طول محور موراج في رفح".