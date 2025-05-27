شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يؤكد التعاطي بإيجابية مع كافة المبادرات الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة، تعاطي المجلس والحكومة اليمنية بإيجابية مع كافة المقترحات والمبادرات الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية، التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي.



وأكد العرادة - خلال لقائه سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونيرا فيناليس، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث الأساسية للحل السياسي، وممارسة ضغط دولي فعّال على الميليشيات الحوثية لوقف تصعيدها، وتنفيذ الالتزامات الإنسانية والسياسية بما ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاتهم وآمالهم في بناء دولتهم المنشودة.



وأشاد عضو مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية بين اليمن والاتحاد الأوروبي، والدعم الأوروبي للحكومة في العديد من المجالات، وثمّن المواقف الأوروبية الثابتة في دعم تطلعات الشعب وتعزيز الأمن والاستقرار.



وأعرب عن أمله في توسيع مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين اليمن والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز جهود الحكومة لتثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، ودعم قدراتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.