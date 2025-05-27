شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن اعتقال عنصر سوري من مخابرات الأسد مشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب العام الألماني اعتقال مشتبه به من المخابرات السورية السابقة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة أنه يتم العمل على ترميم الفجوة بين الجيش والشعب السوري.. وقال "سنبني جيشاً له عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب السوري ونريد جيشاً تطوعياً محترفاً حتى يأتي إليه جنود مخلصون".



وأضاف اللواء أبو قصرة "التقينا حوالي 130 فصيلاً لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش وحققنا نجاحاً كبيراً في عملية دمجها ضمن الوزارة، ولن نسمح لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع".

وتابع: نعمل على تنظيم القوات المسلحة وتفعيل الضباط والعسكريين ضمن وزارة الدفاع الأمر الذي يحقق كفاءة هذه القوات والعمل المؤسساتي.



وأشار إلى العمل على صيانة المنشآت التعليمية العسكرية حتى تكون جاهزة لاستقبال منتسبي القوات المسلحة لافتاً إلى أن الضباط المنشقين حريصون على بناء القوات المسلحة وعلى خدمة البلد ونعمل على استقطابهم.