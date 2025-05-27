شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين اقتحام مسئولين ومستوطنين إسرائيليين باحات الأقصى بحماية الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مسئولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحمايةٍ من قوات الاحتلال، مجددة استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة للقانون الدولي واستمرار الاعتداءات الغاشمة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، مطالبةً المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.