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السعودية تدين اقتحام مسئولين ومستوطنين إسرائيليين باحات الأقصى بحماية الاحتلال

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السعودية تدين اقتحام مسئولين ومستوطنين إسرائيليين باحات الأقصى بحماية الاحتلال

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القاهرة - سامية سيد - أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مسئولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحمايةٍ من قوات الاحتلال، مجددة استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة للقانون الدولي واستمرار الاعتداءات الغاشمة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى.


وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، مطالبةً المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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