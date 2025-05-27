شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تتفق مع اليابان على مواصلة العمل المشترك لدعم اللاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني على مواصلة العمل المشترك؛ لتوفير الدعم للاجئين الفلسطينيين، يأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده إيشيبا ،اليوم /الثلاثاء/ مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في مكتب رئيس الوزراء بالعاصمة طوكيو؛ وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) .



وعبر رئيس الوزراء الياباني عن احترامه للجهود التي تبذلها الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين الذين يواجهون المصاعب، مشددا على أهمية خلق بيئة مواتية لتوفير المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن طوكيو ستواصل بذل الجهود للمساعدة في تحقيق ذلك .



من جانبه، عبر لازاريني عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان، واصفا الوضع في قطاع غزة بأنه "لا يمكن تصوره"، محذرا كذلك من أن حوالي نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة .