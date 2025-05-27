شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم السريع تنقل 23 معتقلة إلى سجن بنيالا بعد تفشى الكوليرا بالفاشر والان مع تفاصيل الخبر

نقلت ميليشيا الدعم السريع، نحو 23 من محتجزات بمخيم زمزم للنازحين إلى نيالا بولاية جنوب دارفور، والتي كانت قوات الدعم السريع قد اعتقلتهن، بعد تفشى وباء الكوليرا، بمناطق سيطرة القوات في الجزء الشرقي من مدينة الفاشر.

وقال محمد خميس دودة، المتحدث باسم مخيم زمزم، إنهم تلقوا معلومات مؤكدة أفادت بقيام الدعم السريع بنقل نحو 23 من النازحات جرى اختطافهن من مخيمي زمزم وأبوشوك إلى مدينة نيالا، بعد تفش واسع لوباء الكوليرا بمناطق شرق الفاشر.

وكشف عن وفاة خمس من المحتجزات أثناء نقلهن إلى سجن "دقريس" بمدينة نيالا نتيجة للتعذيب القاسي، وانعدام الرعاية الصحية أثناء وجودهن في سجون القوات بالقرب من الفاشر، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وأوضح أن معتقلي زمزم في سجن دقريس يعانون من ظروف إنسانية بالغة التعقيد، تستدعي التدخل العاجل من المنظمات الدولية للمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.

وفى السياق ذاته، كشفت مصادر عسكرية وطبية، أن أحياء المصانع، القاضي، المعهد، علاوة على منطقة البورصة الواقعة في الجزء الشرقي من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تفشى فيها وباء الكوليرا بشكل كبير منذ أكثر من أسبوع، مع تسجيل حالات وفاة وسط عناصر ميليشيا الدعم السريع وآخرين من الأسرى.

