شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل العدوان على جنين لليوم الـ127 ويعتقل شابا وفتاتين بطولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ127 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم، واستمرار منع الدخول أو الوصول إليه، وذلك بهدف تغيير معالمه وبنيته، كما اعتقلت شابا وفتاتين خلال حملات مداهمة في مدينة طولكرم.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الثلاثاء/، أن جنود الاحتلال اقتحموا بناية سما المحيطة بمخيم جنين، وركبوا كاميرات مراقبة على سحطها، كما نشروا قوة راجلة في محيط بناية الريان، وبالقرب من مستشفى جنين الحكومي، واقتحموا منزلا لعائلة رشيد القريب من دوار الحصان عند مدخل المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر، وانتشرت في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، في حين اقتحمت آلياتها بلدة يعبد جنوبا، واحتجزت مركبة فلسطينية، وفتشتها، بالإضافة إلى اقتحام المنطقة الشرقية من قرية فقوعة شرقا.



وخلال أكثر من أربعة أشهر من بدء عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، نزح قرابة 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، وهو ما فرض تحديات كبيرة على بلدية جنين من الجانبين الإنساني والاقتصادي وذلك وفق محمد جرار رئيس البلدية، حيث بلغت نسبة النازحين 25% من إجمالي سكان المدينة، وهو ما خلق تحديا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدماتية والصحية.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الاحتلال اعتقل خلال الأشهر الأربعة الماضية قرابة 1000 مواطن من جنين وطولكرم، ويشمل ذلك من تم الإفراج عنهم في وقت لاحق، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي 40 شهيدا، وأكثر من 200 إصابة.

وفي طولكرم، أشارت (وفا) إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاتين زهوة حالوب وسارة الهمشري، العاملتين في شركة "الخليج" للصرافة بعد مداهمتها وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإخضاع من يعمل فيها للاستجواب.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمار الجيوسي أثناء وجوده في محله التجاري المجاور لشركة "الخليج" في شارع مجمع الكراجات القديم وسط طولكرم، بعد تخريب محتوياته وتكسيرها، والاستيلاء على جزء منها.