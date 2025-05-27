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ورد وسط النيران.. طفلة تنجو بمعجزة من محرقة فى غزة وقلبها يحترق على عائلتها

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  • ورد وسط النيران.. طفلة تنجو بمعجزة من محرقة فى غزة وقلبها يحترق على عائلتها 1/4
  • ورد وسط النيران.. طفلة تنجو بمعجزة من محرقة فى غزة وقلبها يحترق على عائلتها 2/4
  • ورد وسط النيران.. طفلة تنجو بمعجزة من محرقة فى غزة وقلبها يحترق على عائلتها 3/4
  • ورد وسط النيران.. طفلة تنجو بمعجزة من محرقة فى غزة وقلبها يحترق على عائلتها 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب: مصطفى السيد

الثلاثاء، 27 مايو 2025 02:35 م

في مشهد صادم أبكى الملايين حول العالم، استيقظت الطفلة ورد الشيخ خليل، التي لم تتخط من العمر 10 سنوات على مأساة مروعة، بعدما تحولت مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي النازحين في حي الدرج بمدنية غزة إلى جحيم نتيجة القصف الإسرائيلي، وانتشرت مقاطع تظهر الطفلة وهي محاصرة وسط النيران تحاول النجاة بحياتها بعدما التهمت النيران والدتها وأشقائها.


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ورد بعد خروجها من النيران 

 

مشهد خروجها من النيران

كادت النيران أن تحرق الوردة..

لحظة نجاتها وثقها مشهد مؤلم ظهرت فيه تمشي وسط النار، مذهولة، تصرخ ويدها الصغيرة تحاول أن تُبعد اللهب عن وجهها. نجح رجال الدفاع المدني في إخراج الفتاة كانت تبكي لأن كل شيء احترق أمّها، إخوتها، ذكرياتها، وأمانها. نجت ورد مع والدها وشقيقها سراج، لكنهما في حالة حرجة أما بقية العائلة فقد احترقت.

"استـ.ـشهدوا كلهم"


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ورد عقب إنقاذها من نيران مدرسة فهمي الجرجاوي 


إياد الشيخ خليل، عم الطفلة، لم يكن معهم لحظة القصف يقول: "كنت في مكان آخر نازحًا، وحين شاهدت صورتها في الأخبار، عرفت أن الكارثة وقعت. ستة من عائلتي استشهدوا. ما ذنب هذه الطفلة كيف يمكن لطفلة صغيرة أن ترى النار تلتهم أمها وإخوتها هل أطفال العالم جميعًا حلال عليهم الحياة، وأطفال غزة فقط حرام عليهم أن يحلموا".

المدرسة تحوّلت إلى محرقة

مدرسة فهمي الجرجاوي كانت تأوي مئات النازحين. في لحظة واحدة، تحوّلت إلى مقبرة جماعية، حيث قُتل أكثر من 25 مدنيًا، معظمهم نساء وأطفال. أجساد تفحّمت فوق أسرّتها، وعائلات أُبيدت وهي نائمة.

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ورد تمشي وسط النيران 


ومنذ بدء الحرب، استشهد أكثر من 18,000 طفل في غزة، وآلاف آخرون أُصيبوا بجراح جسدية ونفسية.

31 شهيدًا في مجزرة إسرائيلية بمدرسة فهمي الجرجاوي بغزة بينهم 18 طفلًا و6 نساء

 

في وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن "المجزرة الوحشية" التي ارتكبتها إسرائيل بقصف مدرسة "فهمي الجرجاوي" التي تؤوي آلاف النازحين بمدينة غزة، راح ضحيتها "31 شهيدا بينهم 18 طفلا و6 نساء".

وذكر المكتب في بيان: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية في مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدَّرَجْ بمدينة غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين".
وتابع: "أسفرت المجزرة الفظيعة عن استشهاد 31 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و6 نساء، إضافة إلى عشرات المصابين بجراح متفاوتة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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